Gesichtsyoga: Wie Ihre Mimik Herbstblues ausbremst

Was, wenn der Schlüssel zu mehr Frische in unserem Gesicht liegt? Rund 50 Muskeln sorgen dafür, dass wir grinsen, herzhaft lachen oder die Stirn runzeln. Face-Yoga-Trainerin Renée Ambarees Isermann zeigt Übungen, die die Gesichtsmuskulatur aktivieren und die Laune heben können. Probieren Sie es aus!
Der Herbst macht viele Menschen müde, antriebslos und weniger beschwingt als sonst. Wenn die Tage kürzer werden und wir weniger Zeit im Freien verbringen, spiegeln sich Anspannung und Erschöpfung oft nicht nur in unserer Stimmung, sondern auch im Gesicht wider. Die Augen wirken müde, die Stirn ist häufiger gerunzelt, der Kiefer angespannt. Man zieht die Schultern hoch, atmet flacher und lächelt seltener. Erfahren Sie, wie Sie den Herbstblues ganz einfach ausbremsen.
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