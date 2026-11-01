Gesichtsyoga: Wie Ihre Mimik Herbstblues ausbremst

Der Herbst macht viele Menschen müde, antriebslos und weniger beschwingt als sonst. Wenn die Tage kürzer werden und wir weniger Zeit im Freien verbringen, spiegeln sich Anspannung und Erschöpfung oft nicht nur in unserer Stimmung, sondern auch im Gesicht wider. Die Augen wirken müde, die Stirn ist häufiger gerunzelt, der Kiefer angespannt. Man zieht die Schultern hoch, atmet flacher und lächelt seltener. Erfahren Sie, wie Sie den Herbstblues ganz einfach ausbremsen.