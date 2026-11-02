Traumberuf Hüttenwirt? Hier kann er wahr werden

Die Gipfel sind schon allesamt mit Neuschnee bedeckt, auch ins Tal wagen sich die weißen Flocken immer weiter vor. Ganz klar – die Wandersaison ist vorbei. Und damit geht wie jedes Jahr wieder die Suche nach Pächtern bzw. Hüttenwirten in die nächste Runde. „Derzeit haben wir drei offene Hütten. Bei der Hofalm wird gerade ein neuer Pächter finalisiert“, berichtet Thomas Poltura, Landesobmann für Oberösterreich beim Alpenverein.