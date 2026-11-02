Traumberuf Hüttenwirt? Hier kann er wahr werden

Hüttenwirt oder Hüttenwirtin – klingt für viele Landsleute nach einem Traumberuf. Doch warum wird dieser Traum dann so selten Wirklichkeit und der Alpenverein sucht schon wieder nach Pächtern. Der Obmann weiß, dass der Job oft romantisiert wird und verrät, wie es am Kasberg und der Sonnalm auf der Sepp Huber-Hütte weitergeht.
Die Gipfel sind schon allesamt mit Neuschnee bedeckt, auch ins Tal wagen sich die weißen Flocken immer weiter vor. Ganz klar – die Wandersaison ist vorbei. Und damit geht wie jedes Jahr wieder die Suche nach Pächtern bzw. Hüttenwirten in die nächste Runde. „Derzeit haben wir drei offene Hütten. Bei der Hofalm wird gerade ein neuer Pächter finalisiert“, berichtet Thomas Poltura, Landesobmann für Oberösterreich beim Alpenverein.
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