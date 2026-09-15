Grüner Landesrat fordert singend zum Anrufen auf

Schon mehr als 1000 Telefonate

In den drei Wochen, in denen die Kampagne im Mai beworben wurde, erreichten den Grünen-Chef laut eigenen Angaben mehr als 600 Anrufe. Danach wurden sie weniger, hörten aber nie ganz auf: „Es rufen nach wie vor pro Tag ein bis drei Menschen an“, erzählt Kaineder – mittlerweile habe er mehr als 1000 Telefonate im Rahmen der Kampagne geführt. Und jetzt will er diese wieder intensivieren.