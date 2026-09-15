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Grüner Landesrat fordert singend zum Anrufen auf

Oberösterreich
15.09.2026 13:22
„Hallo, da is wieder da Stefan“ – Kaineder im Tonstudio beim Aufnehmen des Jingles.
„Hallo, da is wieder da Stefan“ – Kaineder im Tonstudio beim Aufnehmen des Jingles.(Bild: Grüne OÖ)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Ein Landesrat, der seine private Handynummer veröffentlicht und die Bevölkerung auffordert, ihn anzurufen: Diese ungewöhnliche Kampagne von Stefan Kaineder lief im Mai drei Wochen lang. Jetzt bittet der Grünen-Chef erneut um Anrufe – diesmal in Form eines selbst gesungenen Jingles, der online und im Radio zu hören ist.

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„Hallo, da is wieder da Stefan“: So beginnt ein kurzer Song, der seit Montag im Internet und zwei Wochen lang auch in oberösterreichischen Privatradios zu hören ist. Der Interpret: Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Ob der schlagerartige Jingle das Zeug zum Spätsommerhit hat, ist fraglich – aber darum geht es auch gar nicht. Das Lied markiert vielmehr die Fortsetzung der Kampagne „Da Stefan – da für dich“.

Schon mehr als 1000 Telefonate
In den drei Wochen, in denen die Kampagne im Mai beworben wurde, erreichten den Grünen-Chef laut eigenen Angaben mehr als 600 Anrufe. Danach wurden sie weniger, hörten aber nie ganz auf: „Es rufen nach wie vor pro Tag ein bis drei Menschen an“, erzählt Kaineder – mittlerweile habe er mehr als 1000 Telefonate im Rahmen der Kampagne geführt. Und jetzt will er diese wieder intensivieren.

Dazu fordert der Landesrat – früher selber Mitglied in diversen Rockbands – die Bevölkerung nun singend zum Anrufen auf. „Der Song darf überraschen, er darf auch polarisieren“, meint er. „Im besten Fall können die Leute meine Nummer mitsingen.“

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„Sonst bleibt nur ein blauer Landeshauptmann“
Er habe in den vielen Telefonaten erlebt, dass viele Menschen frustriert seien, auch weil sie sich von der Politik nicht gehört fühlen. „Die abgehobene ,Funktionärsdemokratie‘ funktioniert für diese Leute nicht mehr.“ Politik müsse „zuhören, nachfragen und verstehen, was die Menschen wirklich beschäftigt“, begründet er die Fortsetzung der Kampagne. Denn wenn der Frust die Überhand bekomme, „bleibt am Ende nur ein blauer Landeshauptmann in Oberösterreich übrig“.

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