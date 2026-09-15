31-Jähriger geriet mit Maishäcksler in Stromkreis

Am Dienstag gegen 11 Uhr dürfte der 31-Jährige bei Erntearbeiten mit dem Auswurf eines Maishäckslers in die Stromleitung geraten sein. Durch die hohe Spannung begann das Fahrzeug im Bereich der Reifen zu brennen. Die Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren mussten anfangs von der Ferne löschen, denn wegen des Spannungstrichters durfte sich niemand der Maschine nähern.