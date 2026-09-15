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Schwer verletzt

31-Jähriger geriet mit Maishäcksler in Stromkreis

Oberösterreich
15.09.2026 13:00
Der Auswurf der Maschine berührte die Stromleitung.
Der Auswurf der Maschine berührte die Stromleitung.(Bild: FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schwer verletzt wurde ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 11 Uhr, nachdem er mit einer landwirtschaftlichen Maschine in eine Stromleitung geraten war. Die Rettungskräfte konnten erst zum Verunfallten, als der Strom abgestellt worden war.

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Am Dienstag gegen 11 Uhr dürfte der 31-Jährige bei Erntearbeiten mit dem Auswurf eines Maishäckslers in die Stromleitung geraten sein. Durch die hohe Spannung begann das Fahrzeug im Bereich der Reifen zu brennen. Die Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren mussten anfangs von der Ferne löschen, denn wegen des Spannungstrichters durfte sich niemand der Maschine nähern.

Mit Heli ins Spital
Erst als Techniker der LinzAG den Strom abgeschaltet hatten, konnten die Rettungskräfte mit der Versorgung des 31-Jährigen beginnen. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus der Elisabethinen nach Linz geflogen.

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