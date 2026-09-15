Möbelhersteller investiert Millionen in Werk in OÖ

Neue Anlagen sollen Portfolio erweitern

Mit der Investition ersetzt der Büromöbelhersteller Teile seiner Fertigungsanlagen, die nach mehr als 15 Jahren Betriebszeit ausgetauscht werden müssen. Durch die neuen, optimierten Anlagen können Verschnitt reduziert und Wartungsaufwände gesenkt werden, heißt es von Hali. Mit dem Ausbau des Standortes will sich der Betrieb gleichzeitig strategisch weiterentwickeln, über den klassischen Büromöbelbereich hinaus Richtung individuelle Möbel für Hotels, Arztpraxen, Banken sowie öffentliche Einrichtungen. Die neue Fertigung schaffe die technologischen Voraussetzungen, um diese Geschäftsfelder künftig weiter auszubauen.