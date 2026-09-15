Personalvermittler hat 1,5 Millionen Euro Schulden

Der Geschäftsverlauf sei schon länger negativ gewesen und die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre würden das Budget „massiv belasten“, informiert der Gläubigerschutzverband Creditreform über die Pleite. Weil es der Personalüberlassungsfirma, der DH Personalvermittlung aus Ungenach, zuletzt nicht mehr gelang, ausreichend Erlöse zu erwirtschaften um die angefallenen Verbindlichkeiten bedienen zu können, erfolgte nun der Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Ratenzahlungsvereinbarungen mit Großgläubigern konnten bereits nicht mehr eingehalten werden.