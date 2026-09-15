Personalvermittler hat 1,5 Millionen Euro Schulden

Die DH Personalvermittlung aus Ungenach im Hausruckviertel hat am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. Das Einzelunternehmen hat knapp 1,5 Millionen Euro Schulden.
Der Geschäftsverlauf sei schon länger negativ gewesen und die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre würden das Budget „massiv belasten“, informiert der Gläubigerschutzverband Creditreform über die Pleite. Weil es der Personalüberlassungsfirma, der DH Personalvermittlung aus Ungenach, zuletzt nicht mehr gelang, ausreichend Erlöse zu erwirtschaften um die angefallenen Verbindlichkeiten bedienen zu können, erfolgte nun der Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Ratenzahlungsvereinbarungen mit Großgläubigern konnten bereits nicht mehr eingehalten werden.
26 Gläubiger, 0 Mitarbeiter
Die Verbindlichkeiten betragen laut Creditreform knapp 1,5 Millionen Euro. Von der Insolvenz sind 26 Gläubiger betroffen, Mitarbeiter hat der Einzelunternehmer hingegen keine beschäftigt.
„Das Unternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern zur Entschuldung ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten werden“, heißt es von der Creditreform zum Insolvenzfall.
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