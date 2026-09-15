Diversion für jungen Welser, der Huhn entführte

Freunde als Serientäter

Neben beschädigten Straßenschildern und einem in die Traun geworfenem Fahrrad hatte er im Juni ein Huhn in einen Sack gesteckt und mit ins Auto genommen. Mit dabei zwei Freunde, die gesondert verfolgt werden, weil sie noch ein zweites Federvieh entführt und malträtiert haben sollen. Sie waren zwar als Zeugen geladen, wurden aber nicht angehört.