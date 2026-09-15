Sozialleistungen halten mit Teuerung nicht Schritt

Seit drei Jahren keine Erhöhung

Von Letzterem gibt es nun eine Anfragebeantwortung, die der „Krone“ in Teilen vorliegt. Daraus geht hervor: In manchen Bereichen wurden die Unterstützungsleistungen für Betroffene seit Jahren um keinen Cent angehoben. Ein Beispiel: Der Zuschuss zur Kurzzeitpflege in Alten- und Pflegeheimen liegt seit 2024 unverändert bei 779,31 Euro. „Drei Jahre lang genau derselbe Betrag, während alles teurer wird: Das ist für pflegende Familien einfach zu wenig“, kritisiert SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu.