E-Scooter-Lenkerin hatte sieben Substanzen intus

Als menschliche Apotheke könnte man eine E-Scooter-Lenkerin bezeichnen, die von der Polizei in Wels buchstäblich aus dem Verkehr gezogen wurde. Die 32-Jährige hatte sieben verschiedene verbotene Substanzen intus. Sie gab an, seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen zu haben.
Am Montag gegen 10.50 Uhr wurde in Wels die 32-jährige E-Scooter-Lenkerin angehalten, nachdem sie an einer Kreuzung das Rotlicht missachtet hatte. Ein querender Pkw-Lenker konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle wurde, aufgrund deutlicher Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt. Dabei reagierte der Test auf sieben Substanzen positiv.
Eindeutige Suchgiftbeeinträchtigung
Die Welserin gab an, dass sie vor kurzem verschiedene Suchtmittel konsumiert, zudem seit mehr als zwei Tagen nicht geschlafen habe. Anschließend wurde die Lenkerin einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung vorgeführt – Dabei wurde eine eindeutige Suchtgiftbeeinträchtigung und Übermüdung durch einen Arzt festgestellt. Die Weiterfahrt wurde der 32-Jährigen untersagt. Anzeige folgt.
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