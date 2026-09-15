Hohlraum von Riesen-Kraftwerk ist jetzt fertig

Gearbeitet wird auch am Ein- und Auslaufbauwerk am Traunsee. Davor befindet sich derzeit noch ein Felskeil, der unter Wasser abgetragen werden muss. Im Spätherbst soll die mehr als 200 Tonnen schwere Stahl-Einlauftrompete eingeschwommen und an das Ein- und Auslaufbauwerk angedockt werden. Taucher sollen das Manöver in rund neun Metern Tiefe unterstützen. Der Damm beim Oberwasserspeicher ist mittlerweile zu rund 90 Prozent fertiggestellt.