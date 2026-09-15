Per „Match“ zum passenden Psychotherapeuten

Suche massiv erleichtert

Auch Therapeuten profitieren: „Oft ist die Suche nach passenden Klienten gar nicht so leicht. Wir haben drei Modelle um null, 20 oder 40 oder Euro monatlich. Je nachdem kann man seine eigene Seite ausgestalten“, so Kaufmann – auf die Reihung wirke sich das aber nicht aus. Daten werden keine gespeichert. Außerdem wird das Angebot laufend ausgebaut und die Seite erweitert.