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Wie beim Online-Dating

Per „Match“ zum passenden Psychotherapeuten

Oberösterreich
15.09.2026 15:00
Praxiskollegen Thomas Kaufmann (links) und Gregor Studlar erleichtern per Internet den Weg zum ...
Praxiskollegen Thomas Kaufmann (links) und Gregor Studlar erleichtern per Internet den Weg zum Therapeuten.(Bild: Anzhelika Freudenthaler)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Wie beim Online-Dating kann man auf oberösterreichischer Plattform einfach und niederschwellig Behandlung finden. In nur drei Schritten findet der Algorithmus, den zwei Linzer mit einem Programmierer auf die Füße gestellt haben, den passenden Therapeuten. Alleine im Raum Linz nehmen schon 90 Seelenärzte teil.

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Alleine die Entscheidung, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben, ist für viele eine große Überwindung. Doch wie soll man unter den hunderten Therapeuten den oder die richtige finden? Zwei Oberösterreicher haben darauf eine Antwort parat.

300 Seelenklempner registriert
Die beiden Linzer Psychotherapeuten Thomas Kaufmann (unter Supervision) und Praxiskollege Gregor Studlar haben mit einem Programmierer die Plattform „Match your therapy“ ins Leben gerufen. „In drei einfachen Schritten kann jeder kostenlos und anonym den passenden von unseren mittlerweile 300 Therapeuten finden“, erklärt Mitgründer Thomas Kaufmann. Alleine im Raum Linz stehen aktuell 90 Therapeuten bereit.

Zitat Icon

Seit Mai haben wir rund 300 Therapeuten, die 265 freie Plätze haben. Bisher konnten wir bereits 200 Kontakte vermitteln, was uns sehr freut.

Thomas Kaufmann, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

Schritte sind niederschwellig
„Im ersten Schritt kann man aus fünf Überthemen und jeweils mehreren Unterkategorien den oder die Bereiche finden, in denen man Therapie sucht. Dann kann man entscheiden, was man erreichen will, wie die Sitzung ablaufen und worauf der Fokus liegen soll“, erklärt der Psychotherapeut.

Konkrete Details
Im finalen Schritt geht es um praktische Details: in welchem Umkreis, zu welchem Preis, auf welcher Sprache man sucht oder ob man sich von einer Frau oder einem Mann behandeln lassen will – dann spuckt das System passende Vorschläge aus.

Suche massiv erleichtert
Auch Therapeuten profitieren: „Oft ist die Suche nach passenden Klienten gar nicht so leicht. Wir haben drei Modelle um null, 20 oder 40 oder Euro monatlich. Je nachdem kann man seine eigene Seite ausgestalten“, so Kaufmann – auf die Reihung wirke sich das aber nicht aus. Daten werden keine gespeichert. Außerdem wird das Angebot laufend ausgebaut und die Seite erweitert.

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