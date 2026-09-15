Austrofred: „Anton, lass‘ doch endlich locker!“

„Heast Bruckner“ wird als Film mit Lesung und Live-Klassik präsentiert. Was genau wird erzählt?

Im Prinzip sind es drei ganz unterschiedliche und ungewöhnliche Blicke auf den Bruckner. Weil der normale und vernünftige Blick ist natürlich, dass du dir eine Symphonie anhorchst, aber der Abend bietet unterhaltsame Annäherungen von anderen Seiten. Dazu dann der Film vom Gerald Heidegger, plus ein Text von mir, wo ich den Bruckner aus einer quasi rockhistorischen Sicht präsentiere, als Ur-Grufti. Ich denke, das wird eine runde Sache mit Ecken.