Ausblick auf einen Neustart des Kult-Lokals

Zwei Monate nach der Zwangsschließung zeichnet sich in Grieskirchen die Wiedereröffnung der weit über die Stadtgrenzen bekannten Sichtbar ab. Am 7. Juli gingen im Fortgeh-Lokal über den Dächern des Kirchenplatzes die Lichter aus. Pächter Marcel Märzinger hatte nach sechseinhalb Jahren den Konkursantrag gestellt. Barbesitzer Suat „Assi“ Aslan hatte die Nase voll, kündigte die Errichtung eines Penthouses an. „Nach vielen Gesprächen mit der Stadt habe ich mich nun entschlossen, einen neuen Pächter zu suchen. Dieser muss nicht großartig Geld in die Hand nehmen. Eine Ablöse wird er aber zahlen müssen“, hofft der erfolgreiche Multi-Gastronom wieder auf ein glückliches Händchen.