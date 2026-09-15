Kaiser, Nestroy und „Linzer Torte“ als Premiere

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr spielte man – umbaubedingt – „Das Derby“ über die Linzer Fußballwelt in der BlackBox des Musiktheaters. Heuer kommt hier „Linzer Torte mit Schlag“ zur Uraufführung. Es stammt wieder aus der Feder von Schauspielchef David Bösch: „Mir ist es wichtig, dass wir uns auch mit lokalen Themen beschäftigen, mit Augenzwinkern und liebevoll.“ Darum widmet er seinen dritten Wurf vordergründig der österreichischen Mehlspeiskultur, hintergründig einer Provinzstadt im Jahr 1830, in dem eine „freie selbstständig Bäckerin, die freie Linzer Torte bäckt“, so Bösch.