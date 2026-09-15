„Wirtshaus-Idee“ wird zu Eishockey-Spektakel

Die Eisfläche soll anschließend für mehrere Wochen stehen bleiben und für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ex-Salzburger gesperrt Ein Fragezeichen steht nur mehr hinter der Teilnahme der Villacher. Wie die Zukunft des finanziell angeschlagenen Traditionsvereins aussehen wird, soll und muss sich in den nächsten Tagen klären. Feichtinger ist aber optimistisch, dass es diesen nicht braucht: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. Es gibt eine breite solidarische Unterstützung der anderen Vereine." Am Freitag treten die Kärntner aber fix bei den Pioneers in Vorarlberg an.

