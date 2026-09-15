Sonne, dann Sterne: So schön wird der Abend

Flache Nebelfelder am Morgen

In der Nacht wird es allerdings frisch: Die Temperaturen sinken auf etwa 5 bis 14 Grad. Während es im Westen mit den höheren Werten vergleichsweise mild bleibt, kann es in den klaren Regionen vor allem in den frühen Morgenstunden deutlich frischer werden. Vereinzelt bilden sich dabei auch flache Nebelfelder, die am Morgen zunächst für einen leicht verträumten Schleier sorgen können.