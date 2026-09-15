Sonne, dann Sterne: So schön wird der Abend

Der Spätsommer zeigt sich heute noch einmal von seiner besonders freundlichen Seite. Nach einem sonnigen Tag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad klingt der Abend ausgesprochen gemütlich aus. Wer jetzt noch draußen unterwegs ist, darf sich auf einen ruhigen Ausklang unter einem meist freundlichen Himmel freuen.
Die letzten Quellwolken machen sich rar: In den Abendstunden fallen die flachen Wolken rasch in sich zusammen. Danach präsentiert sich der Himmel meist nur gering bewölkt, im Osten Österreichs darf man sich vielerorts sogar über eine sternenklarer Nacht freuen. Beste Bedingungen also für einen Abendspaziergang oder ein gemütliches Beisammensitzen im Freien. Auch der Wind hält sich vornehm zurück.
Flache Nebelfelder am Morgen
In der Nacht wird es allerdings frisch: Die Temperaturen sinken auf etwa 5 bis 14 Grad. Während es im Westen mit den höheren Werten vergleichsweise mild bleibt, kann es in den klaren Regionen vor allem in den frühen Morgenstunden deutlich frischer werden. Vereinzelt bilden sich dabei auch flache Nebelfelder, die am Morgen zunächst für einen leicht verträumten Schleier sorgen können.
Noch einmal also tief durchatmen und den ruhigen Sommerabend genießen – doch der Wetterfrieden hält nicht lange. Der Vormittag startet zwar vielerorts noch sonnig, doch von Westen her schieben sich schon die ersten Wolken herein. Ab Mittag kommen dort Regen und Schauer auf, örtlich sind sogar Blitz und Donner möglich. Im Osten und Südosten hält sich die Sonne dagegen länger.
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