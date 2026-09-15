Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Wetterwechsel

Sonne, dann Sterne: So schön wird der Abend

Österreich
15.09.2026 18:00
Der heutige Abend wird ruhig und freundlich, bevor über Österreich die Sterne funkeln.
Der heutige Abend wird ruhig und freundlich, bevor über Österreich die Sterne funkeln.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Spätsommer zeigt sich heute noch einmal von seiner besonders freundlichen Seite. Nach einem sonnigen Tag mit Temperaturen von bis zu 28 Grad klingt der Abend ausgesprochen gemütlich aus. Wer jetzt noch draußen unterwegs ist, darf sich auf einen ruhigen Ausklang unter einem meist freundlichen Himmel freuen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die letzten Quellwolken machen sich rar: In den Abendstunden fallen die flachen Wolken rasch in sich zusammen. Danach präsentiert sich der Himmel meist nur gering bewölkt, im Osten Österreichs darf man sich vielerorts sogar über eine sternenklarer Nacht freuen. Beste Bedingungen also für einen Abendspaziergang oder ein gemütliches Beisammensitzen im Freien. Auch der Wind hält sich vornehm zurück.

Flache Nebelfelder am Morgen
In der Nacht wird es allerdings frisch: Die Temperaturen sinken auf etwa 5 bis 14 Grad. Während es im Westen mit den höheren Werten vergleichsweise mild bleibt, kann es in den klaren Regionen vor allem in den frühen Morgenstunden deutlich frischer werden. Vereinzelt bilden sich dabei auch flache Nebelfelder, die am Morgen zunächst für einen leicht verträumten Schleier sorgen können.

Noch einmal also tief durchatmen und den ruhigen Sommerabend genießen – doch der Wetterfrieden hält nicht lange. Der Vormittag startet zwar vielerorts noch sonnig, doch von Westen her schieben sich schon die ersten Wolken herein. Ab Mittag kommen dort Regen und Schauer auf, örtlich sind sogar Blitz und Donner möglich. Im Osten und Südosten hält sich die Sonne dagegen länger.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
15.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
115.216 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.557 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
60.116 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
919 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Rechte Bäume müssen nicht ungebremst wachsen
851 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Österreich
Unfall in Wien
Lkw kracht in Linienbus: Acht Personen verletzt
Krone Plus Logo
Dürre, Wetterextreme
Was wir in 20 Jahren noch essen können
Kampf gegen Hitze
Diese Stadt sorgt für kühle Köpfe in den Schulen
Vor Wetterwechsel
Sonne, dann Sterne: So schön wird der Abend
Krone Plus Logo
Rotes Kreuz rückt aus
Drei Tiroler helfen nach Sturzflut in Nepal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf