Reunion: „Buffy“-Stars halten emotionale Emmy-Rede

Hinter dem „Buffy“-Cast liegt keine leichte Zeit: Innerhalb weniger Monate sind gleich drei Schauspieler der Kult-Serie verstorben. Auch für das Serien-Reboot „New Sunnydale“ gab es kürzlich eine Absage. Umso größer war die Freude bei den Fans, als bei den Emmy Awards gleich zwei „Buffy“-Stars gemeinsam auf der Bühne standen.
Sarah Michelle Gellar und David Boreanaz, Stars der Mystery-Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ feierten bei den diesjährigen Emmy-Awards eine kleine Reunion. Bevor sie den Preis in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Mini- oder Anthologie-Serie oder Film“ verliehen, fanden sie emotionale Worte über den Verlust ihrer ehemaligen Serien-Kollegen.
„Die letzten Jahre waren schwierig“
Innerhalb kürzester Zeit waren die „Buffy“-Stars Michelle Trachtenberg, Nicholas Brandon und Anthony Head verstorben. Mit Trachtenberg pflegte Gellar auch privat eine enge Freundschaft. In ihrer Ansprache redete sie offen darüber, dass „die letzten zwei Jahre für unsere geliebte Besetzung und Crew schwierig waren.“ Dennoch würden sie sich „sehr glücklich“ schätzen, „solch großartige Menschen gekannt und mit ihnen gearbeitet zu haben“.
„Das werden wir nie herausfinden“
Neben ernsten Momenten konnten sich die beiden Schauspieler jedoch auch den ein oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen. „Weißt du, Sarah, ich dachte immer, Buffy und Angel würden am Ende zusammenkommen“, sagte Angel-Darsteller Boreanaz bei der Awards-Show. „Tja, ich schätze, das werden wir nicht herausfinden“, kam es prompt von Gellar.
Unmut nach Absage von „Buffy“-Reboot
Mit ihrem Kommentar spielten die Stars auf das kürzlich angekündigte Aus der Serien-Fortsetzung an. Im März hatte Sarah Michelle Gellar bekannt gegeben, dass die „Buffy“-Neuauflage abgesagt worden war. Diese Nachricht stieß sowohl bei der Schauspielerin selbst, als auch bei Fans auf Unmut.
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