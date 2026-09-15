Reunion: „Buffy“-Stars halten emotionale Emmy-Rede

„Das werden wir nie herausfinden“

Neben ernsten Momenten konnten sich die beiden Schauspieler jedoch auch den ein oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen. „Weißt du, Sarah, ich dachte immer, Buffy und Angel würden am Ende zusammenkommen“, sagte Angel-Darsteller Boreanaz bei der Awards-Show. „Tja, ich schätze, das werden wir nicht herausfinden“, kam es prompt von Gellar.