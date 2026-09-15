Nur Vertragsbauern für Chips-Produktion im Vorteil

Die Kartoffelernte läuft gerade auf Hochtouren. Aktuell werden Speise- und Lagerkartoffeln sowie späte Sorten aus dem Boden geholt. Während es bei Frühkartoffeln zu Saisonbeginn im Juni in Beregnungsgebieten noch gute Erträge und sogar einen Angebotsüberhang gab, werden nun laut AMA aufgrund des Trockenstresses im Sommer erhebliche Ertragseinbußen erwartet – insbesondere bei nicht bewässerten Beständen. Auch mit Qualitätsproblemen ist zu rechnen, da ausgedörrte Böden das Risiko von Knollenbeschädigungen erhöhen und Drahtwurmbefall begünstigen. Dabei fressen sich die Larven des Schnellkäfers tief in die Knollen und verursachen Fäulnis.