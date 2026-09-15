„Wollen für Lehrlinge weiterhin attraktiv bleiben“

Stolz sind Landesregierung und Sozialpartner auf das Tiroler Modell der dualen Ausbildung bei der Lehre, jenem Mix aus theoretischer Ausbildung an Schulen und Praxis an Tiroler Top-Betrieben, „um den uns viele Länder beneiden“, wie LH Anton Mattle und LHStv. Philip Wohlgemuth gestern betonten. „40 % der Jugendlichen sagen, die duale Ausbildung ist für uns eine attraktive Ausbildungsform. Und damit liegen wir weit, weit vor den anderen Bundesländern“, strich Mattle die Rolle Tirols. Damit die Attraktivität langfristig erhalten bleibt, müsse nun aber investiert werden. Nur wo anfangen?