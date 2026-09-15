Diese Stadt sorgt für kühle Köpfe in den Schulen

Kindergärten haben Priorität

Da die Kindergärten auch im Sommer geöffnet sind, ist hier der Handlungsbedarf am dringendsten, betont Gemeinderat Kanber Demir. Von den 25 Standorten in der Stadt verfügen vier bereits im Klima-, drei über Lüftungsanlagen. Die restlichen werden in den kommenden zwei bis drei Jahren „gekühlt“. Bei den Schulen machen Firnberg-, Scheicher- und Barwitzius-Schule 2027 den Anfang.