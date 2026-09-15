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Weltmeister-Trainer

Spanien hat über Zukunft De la Fuentes entschieden

Fußball International
15.09.2026 18:02
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Weltmeister-Coach Luis de la Fuente hat seinen Vertrag als Trainer der spanischen Fußball-Nationalmannschaft offenbar bis 2030 und damit um zwei Jahre verlängert!

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Damit umfasst die Vertragslaufzeit laut Medienberichten auch die u.a. an Spanien vergebene WM 2030, bei der die Iberer ihren heuer errungenen Titel zu verteidigen haben.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

De la Fuente hatte seine Landsleute auch 2024 zum EM-Titel geführt. In 41 Matches als Nationalcoach Spaniens bezog der 65-Jährige nur zwei Niederlagen.

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