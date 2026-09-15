Drei Tiroler helfen nach Sturzflut in Nepal

Traurige Nachrichten aus dem fernen Nepal erreichten auch die Helfer aus Österreich. Die erste Bilanz nach der verheerenden Sturzflut – die „Krone“ berichtete ausführlich – ist erschütternd: 1400 Tote, 5800 Vermisste und 7000 Verletzte werden im Grenzgebiet von Nepal und Tibet mittlerweile gezählt.