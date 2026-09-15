Drei Tiroler helfen nach Sturzflut in Nepal

Das Rote Kreuz Österreich schickt ein dreiköpfiges Team in die nepalesische Krisenregion des Trishuli-Flusstals: 93.000 Menschen brauchen nach der verheerenden Sturzflut Ende August dringend Hilfe in Sachen Trinkwasser und Sanitäranlagen ...
Traurige Nachrichten aus dem fernen Nepal erreichten auch die Helfer aus Österreich. Die erste Bilanz nach der verheerenden Sturzflut – die „Krone“ berichtete ausführlich – ist erschütternd: 1400 Tote, 5800 Vermisste und 7000 Verletzte werden im Grenzgebiet von Nepal und Tibet mittlerweile gezählt.
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