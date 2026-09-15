Bus-Chaos und Stolperstart bei der Neutor-Sperre

Ausgerechnet die Öffi-Nutzer brauchten am Montag in der Stadt Salzburg starke Nerven. Die Umleitung für Busse über den Müllnerhügel war komplett verstopft, die Busse zu breit, um flüssig aneinander vorbeizukommen. Die Beteiligten schoben sich unterdessen gegenseitig den schwarzen Peter zu ...
Rien ne va plus – nichts geht mehr! Das haben sich am Montag wohl nicht nur Busfahrgäste, sondern auch die Lenker am Müllnerhügel gedacht. Busse kamen nicht aneinander vorbei, deren Fahrer konnten sich den ein oder anderen Fluch nicht verkneifen.
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