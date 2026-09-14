Lkw-Lenker lieferte, aber ohne Lenkberechtigung

Zur selben Zeit am Sonntagvormittag nahm eine Zivilstreife auf der A10 bei Hallein einen Raser ins Visier: Der Autofahrer aus Hallein (35) missachtete mehrfach das Tempolimit, überholte mehrere Autos rechts und pfiff immer wieder auf den Sicherheitsabstand. Polizisten stoppten den Lenker, nahmen ihm den Schein ab und beschlagnahmten das Fahrzeug. Der Halleiner muss mit mehreren Anzeigen rechnen.