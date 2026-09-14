Lkw-Lenker lieferte, aber ohne Lenkberechtigung

Wie hat der bosnische Lenker eines slowenischen Sattelkraftfahrzeugs überhaupt seinen Job bekommen? Diese Frage stellte sich wohl den Beamten nach der Kontrolle eines Lkw auf der A10. Der 27-Jährige besaß nämlich keinen gültigen Führerschein. Und einem Raser aus Hallein wurde nach mehreren Tempo-Delikten das Auto abgenommen.
Bereits Sonntagfrüh führten Verkehrspolizisten eine schwerpunkt-mäßige Kontrolle des Lkw-Wochenendfahrverbotes durch. Dabei stoppten sie in Kuchl ein aus Slowenien stammenden Sattelzug. Der Lkw-Lenker, ein Bosnier (27), konnte keine entsprechende Lenkberechtigung vorzeigen. Ihm wurde an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt – zudem wird er angezeigt.
Zur selben Zeit am Sonntagvormittag nahm eine Zivilstreife auf der A10 bei Hallein einen Raser ins Visier: Der Autofahrer aus Hallein (35) missachtete mehrfach das Tempolimit, überholte mehrere Autos rechts und pfiff immer wieder auf den Sicherheitsabstand. Polizisten stoppten den Lenker, nahmen ihm den Schein ab und beschlagnahmten das Fahrzeug. Der Halleiner muss mit mehreren Anzeigen rechnen.
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