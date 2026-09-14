Elfjähriger Schüler als mutiger Einbrecher-Schreck

Nachdem ein Trio den Mercedes eines Salzburgers beim Wallersee durchwühlt hat, schleichen Verdächtige später nur einen Steinwurf entfernt in Neumarkt auf einer fremden Terrasse herum. Ein Elfjähriger und ein Miliz-Soldat führen die Polizei auf die Spur ...
Harald Leitner, Miliz-Soldat und Leiter einer Beratungsfirma, erwartete keinen Besuch mehr, dennoch hörte er in der Nacht auf vergangenen Mittwoch Schritte im Schotter vor seiner Eingangspforte in Sighartstein bei Neumarkt am Wallersee in Salzburg – und der Bewegungsmelder leuchtete auf.
„Ich bin gerade von einem Einkauf auf der Tankstelle zurückgekehrt und habe einen Teil der Einkäufe schnell im Obergeschoß verstaut und das Auto nicht versperrt, um den Rest gleich zu holen.“ Als er Nachschau hält, sieht er ein Trio schnellen Schrittes das Weite suchen.
Leitner: „Ich habe 133 angerufen und bin zum Auto, wo die Türe, Handschuhfach und Mittelkonsole offen standen.“ Das Portemonnaie des Salzburgers war weg – und er nahm die Verfolgung auf.
In einer Wohnsiedlung im nicht weit entfernten Ortskern von Neumarkt traut Jonas (11) wenige Minuten später seinen Augen nicht, als er vor der offenen Terrassentüre, die mit einem Vorhang verdeckt ist, plötzlich Fremde herumschleichen sieht. Der Schüler springt von der Couch auf und ruft seine Eltern. Als diese dann nach dem Rechten schauen, kommt auch schon die Polizei angefahren.
Den dritten Verdächtigen gleich selbst erwischt
Leitner hat die Beamten zum Einsatzort geleitet, da er zwei von drei Verdächtigen erspäht und das telefonisch weitergegeben hatte. „Den Dritten habe ich dann nach einer kurzen Verfolgungsjagd über eine Mauer erwischt und der Polizei übergeben.“
Die „Krone“ trifft das mutige Duo vom Wallersee am Donnerstag. Dank des couragierten Alarmschlagens der beiden konnte womöglich Schlimmeres verhindert werden. „Wir haben einen Diebstahl aus einem unversperrten Pkw gegen drei Personen angezeigt“, bestätigte die Salzburger Polizeisprecherin Ingrid Planitzer den nächtlichen Einsatz.
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