Elfjähriger Schüler als mutiger Einbrecher-Schreck

In einer Wohnsiedlung im nicht weit entfernten Ortskern von Neumarkt traut Jonas (11) wenige Minuten später seinen Augen nicht, als er vor der offenen Terrassentüre, die mit einem Vorhang verdeckt ist, plötzlich Fremde herumschleichen sieht. Der Schüler springt von der Couch auf und ruft seine Eltern. Als diese dann nach dem Rechten schauen, kommt auch schon die Polizei angefahren.