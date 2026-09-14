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Schulstart in Salzburg

Taferlklassler: „Ich freue mich voll auf Mathe!“

Salzburg
14.09.2026 18:45
Lehrerin Christina unterrichtet heuer die erste Klasse. Sie war selbst ganz aufgeregt!
Lehrerin Christina unterrichtet heuer die erste Klasse. Sie war selbst ganz aufgeregt!(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Am Montag fing die Schule in Salzburg für 74.797 Kinder an. Darunter waren 5572 Taferlklassler, die damit einen neuen Lebensabschnitt begannen. Die einen stürmten ihre Schulaula, den anderen fiel das Tschüss sagen von der Mama schwer. Die „Krone“ begleitete die Kleinen bei ihren ersten Eindrücken. 

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„Unser David ist schon um drei Uhr in der Früh wach gewesen, weil er so aufgeregt war“, sagte Mama Sabine über ihren sechsjährigen Sohn, der am Montag seinen allerersten Schultag in der Volksschule Maxglan 2 hatte.

David hat eine schlaflose Nacht hinter sich – um 3 Uhr in der Früh war er schon munter!
David hat eine schlaflose Nacht hinter sich – um 3 Uhr in der Früh war er schon munter!(Bild: Markus Tschepp)

Mit ihm starteten in Salzburg 74.797 Kinder und Jugendliche in den Schulalltag. Für 5572 Taferlklassler begann damit erstmals ein neuer Lebensabschnitt. Seit Montag hieß es für die Kleinen: Jeden Tag früh aufstehen und für einige Stunden von den Eltern getrennt zu sein. Die sechsjährige Lina umarmte Mama Katherina gleich mehrmals ganz innig. Ihr fiel der kurze Abschied sichtlich schwer.

Die kleine Lina wollte gar nicht von Mama Katherina ablassen. Sie freut sich trotzdem auf alles, ...
Die kleine Lina wollte gar nicht von Mama Katherina ablassen. Sie freut sich trotzdem auf alles, was kommt.(Bild: Markus Tschepp)

„Es ist alles neu. Alleine hineinzugehen fällt ihr schwer, aber sie freut sich trotzdem“, sagte Linas Mutter zur „Krone“ am Montagmorgen. Kennen das nicht alle? Wer hält denn bei fremden Orten und neuen Begegnungen nicht gerne an Vertrauenspersonen fest?

Die Wundertüte in Blau-Rosa-Glitzer von Kathalea
Die Wundertüte in Blau-Rosa-Glitzer von Kathalea(Bild: Markus Tschepp)

Vor allem die glitzernde Schultüte von Kathalea stach heraus! Nicht zufällig wählte die sechsjährige gemeinsam mit ihrer Mutter ihre Lieblingsfarbe rosa aus. Auch noch mit ihrem Namen beschriftet – ein echter Hingucker! 

Über 200 Eltern begleiteten ihre Kinder in die Schule
Während sich die 64 Taferlklassler der Volksschule Maxglan 2 in ihrer neuen Umgebung zurechtfanden, kümmerte sich Direktorin Jacqueline Huber um die vielen Eltern in der Aula. Hier tummelten sich beim Lokalaugenschein der „Krone“ mehr als 200 Erwachsene, die ihre Kinder auf dem neuen, täglichen Weg in die Schule begleitet haben.

„Ich bin selbst etwas nervös“, gab die junge Lehrerin Christina lachend zu, die heuer erstmals eine Erste Klasse leitet. Sie bildete mit der neuen Gruppe eine Vorstellungsrunde – zu Beginn waren alle noch schüchtern und still.

Zitat Icon

„Personell sind wir super aufgestellt.  Mehr als 15 Pädagogen wollten bei uns eine Anstellung. Das ist nicht in allen Schulen so und das wissen wir.“

Jacqueline Huber, Direktorin Volksschule Maxglan 2

Bild: Markus Tschepp

An einem Lehrkräftemangel leidet diese Volksschule glücklicherweise nicht. Direktorin Jacqueline Huber ist, was den akuten Lehrermangel an vielen Bildungseinrichtungen betrifft, bei sich an der Schule erleichtert.

Lungauer Voksschule startete mit Gottesdienst

Traditionell im Drindl gekleidet begrüßte auch Direktorin Martina Obermayer-Rauter wie den kleinen Max auch jeden weiteren ihrer Schüler in der Volksschule St. Michael. „Wir haben uns extrem auf den ersten Tag gefreut. Beim Schulgottesdienst haben Lehrer musiziert und die älteren Schüler für die Erstklässler gesungen.“

Traditionell in Drindl und elegantem Gilet trafen die Erstklässler in St. Michael im Lungau ...
Traditionell in Drindl und elegantem Gilet trafen die Erstklässler in St. Michael im Lungau aufeinander.(Bild: Roland Holitzky)
Direktorin Obermayer-Rauter grüßte jeden der 32 Neuankömmlinge persönlich.
Direktorin Obermayer-Rauter grüßte jeden der 32 Neuankömmlinge persönlich.(Bild: Roland Holitzky)

Vor allem Erstklässlerin Emma konnte es kaum erwarten, ausgerechnet ein wohl oft gefürchtetes Fach zu lernen: „Ich freue mich schon voll auf Mathematik!“, strahlte die Sechsjährige. Auf das Lesen und Singen fieberte hingegen Katharina hin. In der Lungauer Schule hatten von insgesamt 111 Schülern 32 ihren ersten Schultag.

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