Taferlklassler: „Ich freue mich voll auf Mathe!“

Über 200 Eltern begleiteten ihre Kinder in die Schule

Während sich die 64 Taferlklassler der Volksschule Maxglan 2 in ihrer neuen Umgebung zurechtfanden, kümmerte sich Direktorin Jacqueline Huber um die vielen Eltern in der Aula. Hier tummelten sich beim Lokalaugenschein der „Krone“ mehr als 200 Erwachsene, die ihre Kinder auf dem neuen, täglichen Weg in die Schule begleitet haben.