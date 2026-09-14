Neutorsperre gilt – doch Autos fahren noch durch

Seit Montagfrüh gilt die Neutorsperre. Ganz dicht ist es am ersten Morgen allerdings noch nicht: Trotz des offiziellen Starts fahren weiterhin Fahrzeuge durch den Tunnel. Auch fixe Absperrgitter waren zunächst nicht aufgestellt. Stattdessen wurde der Bereich lediglich provisorisch abgesperrt.
Die geplante Totalsperre verzögert sich damit noch, da die notwendigen Barrieren bislang noch nicht aufgestellt werden konnten. Das Neutor bleibt daher derzeit noch offen und wird vereinzelt von Autos und Radfahrern genutzt.
Wann die Sperre vollständig umgesetzt wird, ist somit noch offen.
Die Sperre des Neutors ist ein wesentlicher Eingriff in die Verkehrsführung und ist aufgrund der Festspielbaustelle nötig. Auch gibt es eine Durchfahrtssperre (ausgenommen Ziel- und Quellverkehr) am Müllner Hügel und am Ferdinand-Hanusch-Platz.
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