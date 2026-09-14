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Absperrgitter fehlen

Neutorsperre gilt – doch Autos fahren noch durch

Salzburg
14.09.2026 07:47
Offiziell darf das Neutor seit heute nicht mehr durch den Individualverkehr genutzt werden. ...
Offiziell darf das Neutor seit heute nicht mehr durch den Individualverkehr genutzt werden. Bislang passiert es trotzdem.(Bild: Markus Tschepp)
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Von Salzburg-Krone

Seit Montagfrüh gilt die Neutorsperre. Ganz dicht ist es am ersten Morgen allerdings noch nicht: Trotz des offiziellen Starts fahren weiterhin Fahrzeuge durch den Tunnel. Auch fixe Absperrgitter waren zunächst nicht aufgestellt. Stattdessen wurde der Bereich lediglich provisorisch abgesperrt.

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Die geplante Totalsperre verzögert sich damit noch, da die notwendigen Barrieren bislang noch nicht aufgestellt werden konnten. Das Neutor bleibt daher derzeit noch offen und wird vereinzelt von Autos und Radfahrern genutzt.

Auch für die Radfahrer heißt es zumindest bitte absteigen.
Auch für die Radfahrer heißt es zumindest bitte absteigen.(Bild: Markus Tschepp)
Die eigentlichen Absperrgitter fehlen noch.
Die eigentlichen Absperrgitter fehlen noch.(Bild: Markus Tschepp)

Wann die Sperre vollständig umgesetzt wird, ist somit noch offen.

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Die Sperre des Neutors ist ein wesentlicher Eingriff in die Verkehrsführung und ist aufgrund der Festspielbaustelle nötig. Auch gibt es eine Durchfahrtssperre (ausgenommen Ziel- und Quellverkehr) am Müllner Hügel und am Ferdinand-Hanusch-Platz.

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