Elf Nationen in Startelf! Wie weit ist Österreich?

Weltsport Fußball! In der Champions League versuchte es ein Team zuletzt mit einer Startformation aus elf (!) verschiedenen Nationen. Ohne Erfolg. Die „Krone“ sah sich an, wie bunt es in der heimischen Liga zugeht - die eingeschlagenen Wege gehen dabei weit auseinander.
Die Aufregung war riesig, als Arsenal 2010 unter Arsene Wenger erstmals in der 133-jährigen englischen Fußball-Geschichte gegen Crystal Palace ohne Briten im Kader auflief. Champions-League-Neuling Sabah FK aus Aserbaidschan setzte punkto Weltoffenheit beim 0:4 gegen Manchester United zuletzt noch einen drauf – eine Startformation mit Spielern aus elf Nationen! Dazu kommt Coach Valdas Dambrauskas aus Litauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.