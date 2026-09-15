Chaos bei elektronischem Eltern-Kind-Pass

Schon wieder heißt es: Bitte warten! Eigentlich hätte der elektronische Eltern-Kind-Pass Anfang 2026 starten sollen. Dann wurde der Termin auf Oktober verschoben, nun folgt die nächste Verzögerung: Österreichweit soll der digitale Pass erst ab 1. Oktober 2027 funktionieren. Schuld sind technische Probleme. In mehreren Bundesländern hätte die notwendige Software-Umstellung nicht rechtzeitig geklappt.