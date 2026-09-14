„Gibt das Klischee, dass ich gemeingefährlich bin“

Auch aufgrund seiner Optik fällt Hoppenthaler, der ins seiner Jugend lange als Torwart tätig war und einen Hang zur Farbe Rosa hat (so spielt er immer in rosa Schuhen). „Ich bin bis rauf zum Hals tätowiert.“ Seinen Rücken und Hals ziert ein Tattoo, das Himmel und Hölle symbolisiert. „Ich war immer schon dazwischen. Ganz brav oder in der Schule ganz schlimm. Es gibt ja das Klischee, dass ich gemeingefährlich bin“, kann er darüber scherzen. Ernst fügt er an: „Ich bin der Letzte, der jemandem etwas tut.“