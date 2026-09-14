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Eric Hoppenthaler

„Gibt das Klischee, dass ich gemeingefährlich bin“

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.09.2026 22:00
Wird langsam zum Knipser: Siezenheims Eric Hoppenthaler
Wird langsam zum Knipser: Siezenheims Eric Hoppenthaler(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Er ist nicht nur Spieler, sondern auch Zeugwart bei Salzburger-Liga-Klub UFC Siezenheim: Eric Hoppenthaler. Darüber hinaus glänzt der Tattoo-Fan derzeit als Vollstrecker. Der „Krone“ verriet der 27-Jährige, warum er keine Lust darauf hat, Toptorschütze zu werden und weshalb er in großer Vorfreude ist.

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„Derzeit läuft es recht gut“, grinst Siezenheims Eric Hoppenthaler, als er mit der „Krone“ spricht. Zwei Treffer binnen kurzer Zeit – damit war nicht zu rechnen. „Eins war ein Glückstor“, gibt er zu.

Ob er teamintern Patrick Mayer die Schützenkrone streitig machen will? „Die überlasse ich ihm, denn der Schützenkönig muss auf Malle eine Säule zahlen“, spricht er über einen geplanten Mallorca-Trip.

Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.
Eric Hoppenthaler zeigt der „Krone“ seine Tattoos.(Bild: ZVG)

„Bin froh, wenn ich nicht gegen ihn spiele“
Von den Kollegen wird er geschätzt, von den Gegenspielern gefürchtet. Teamkollege Fabian Groiß meint: „Er ist ein harter Spieler. Wenn wir im Training vier gegen vier spielen, bin ich immer froh, wenn ich nicht gegen ihn spiele. Da scheppert‘s.“

Auch aufgrund seiner Optik fällt Hoppenthaler, der ins seiner Jugend lange als Torwart tätig war und einen Hang zur Farbe Rosa hat (so spielt er immer in rosa Schuhen). „Ich bin bis rauf zum Hals tätowiert.“ Seinen Rücken und Hals ziert ein Tattoo, das Himmel und Hölle symbolisiert. „Ich war immer schon dazwischen. Ganz brav oder in der Schule ganz schlimm. Es gibt ja das Klischee, dass ich gemeingefährlich bin“, kann er darüber scherzen. Ernst fügt er an: „Ich bin der Letzte, der jemandem etwas tut.“

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„Könnte mir nichts Schöneres vorstellen“
Kumpel Groiß bestätigt das: „Eric ist einer der sozialsten und hilfsbereitesten Menschen, die ich kenne. Er hilft dir immer, ohne mit der Wimper zu zucken.“

Das beweist auch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Zeugwart. Im Winter hält er sich als Krampus fit. „Sonst nehme ich zu und bin nicht der Schwerste, sondern der Allerschwerste im Team“, meint er.

Im Februar wird Eric Papa. „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen“, ist er voller Vorfreude.

Das Kicken setzt er freilich auch nach der Geburt seines Kindes fort. Denn: „Ohne Fußball geht es nicht. Das war immer so und wird es immer bleiben. Außerdem ist das mit meiner Frau abgeklärt!“

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