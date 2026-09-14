Fußgänger tot: Bringt Gutachten jetzt die Wende?

Fünf Wochen ist es her, dass ein junger Mensch im Südkärntner Globasnitz sein Leben verloren hat. Der 20-Jährige wurde Opfer eines Unfalls – der Tathergang gab lange Rätsel auf. Jetzt liegen der Staatsanwaltschaft die entscheidenden Gutachten vor, die zeigen, was passiert sein dürfte.
Was hat sich in der Nacht auf den 9. August bei Traundorf abgespielt? Wie berichtet, starb ein Fußgänger (20) bei einem tragischen Unfall auf der Bleiburger Straße – der Todeslenker beging Fahrerflucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.