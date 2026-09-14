Fußgänger tot: Bringt Gutachten jetzt die Wende?

Fünf Wochen ist es her, dass ein junger Mensch im Südkärntner Globasnitz sein Leben verloren hat. Der 20-Jährige wurde Opfer eines Unfalls – der Tathergang gab lange Rätsel auf. Jetzt liegen der Staatsanwaltschaft die entscheidenden Gutachten vor, die zeigen, was passiert sein dürfte.