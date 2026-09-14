Parken und Busfahren wird in Salzburg teurer

Für Salzburgs Autofahrer setzt es am ersten Tag der Neutorsperre die nächste schlechte Nachricht: Der Salzburger Stadtsenat hat eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Auch Busfahren wird ab Jahresbeginn 2027 teurer.
Ab Anfang Jänner 2027 kostet eine halbe Stunde Parken in der Kurzparkzone 1,25 Euro statt wie bisher 1,10 Euro. Für eine Stunde Parken sind in Salzburg somit 2,50 Euro fällig, damit liegt die Landeshauptstadt im Österreich-Vergleich im Mittelfeld. In Innsbruck kostet die Stunde 2,20 Euro, in Wien zahlt man dagegen 3,40 Euro pro Stunde.
Auch Einzelfahrten und Tagestickets für die Busse werden teurer. Die Einzelfahrt steigt um 10 Cent auf 2,60 Euro. Das 24-Stunden-Ticket kostet künftig 5,40 Euro statt wie bisher 5,20 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.