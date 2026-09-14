Parken und Busfahren wird in Salzburg teurer

Ab Anfang Jänner 2027 kostet eine halbe Stunde Parken in der Kurzparkzone 1,25 Euro statt wie bisher 1,10 Euro. Für eine Stunde Parken sind in Salzburg somit 2,50 Euro fällig, damit liegt die Landeshauptstadt im Österreich-Vergleich im Mittelfeld. In Innsbruck kostet die Stunde 2,20 Euro, in Wien zahlt man dagegen 3,40 Euro pro Stunde.