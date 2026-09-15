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„Starke Indizienkette“

Brandserie gelegt? Kärntnerin beteuert Unschuld

Kärnten
15.09.2026 05:00
Auf das Konto der Kärntnerin sollen mindestens vier Anschläge gehen – drei Brandstiftungen, eine ...
Auf das Konto der Kärntnerin sollen mindestens vier Anschläge gehen – drei Brandstiftungen, eine Sachbeschädigung.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Mehr als ein Jahr lang hielt ein Serienbrandstifter die kleine Oberkärntner Ortschaft Oberdorf in Atem – jetzt scheint er gefasst. Oder besser: sie. Eine Einheimische sitzt als Tatverdächtige in der Justizanstalt Klagenfurt. Jetzt gibt es erste Details darüber, wie man ihr auf die Schliche kam.

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Weiterhin auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach der unheimlichen Brandserie aus Oberdorf bei Rennweg. Die Anschläge sollen auf das Konto einer Einheimischen gehen – die 48-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

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