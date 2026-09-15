Brandserie gelegt? Kärntnerin beteuert Unschuld

Mehr als ein Jahr lang hielt ein Serienbrandstifter die kleine Oberkärntner Ortschaft Oberdorf in Atem – jetzt scheint er gefasst. Oder besser: sie. Eine Einheimische sitzt als Tatverdächtige in der Justizanstalt Klagenfurt. Jetzt gibt es erste Details darüber, wie man ihr auf die Schliche kam.