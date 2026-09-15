Brandserie gelegt? Kärntnerin beteuert Unschuld

Mehr als ein Jahr lang hielt ein Serienbrandstifter die kleine Oberkärntner Ortschaft Oberdorf in Atem – jetzt scheint er gefasst. Oder besser: sie. Eine Einheimische sitzt als Tatverdächtige in der Justizanstalt Klagenfurt. Jetzt gibt es erste Details darüber, wie man ihr auf die Schliche kam.
Weiterhin auf Hochtouren laufen die Ermittlungen nach der unheimlichen Brandserie aus Oberdorf bei Rennweg. Die Anschläge sollen auf das Konto einer Einheimischen gehen – die 48-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.
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