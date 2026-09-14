Traktor stürzte in Graben ab – Lenker verletzt

Ein Traktor ist am Sonntagnachmittag am Astenweg (Kitzsteinhorn) in Richtung Maiskogel auf rund 1600 Meter Höhe abgestürzt. Elf Bergretter aus Kaprun, die Freiwillige Feuerwehr Kaprun, Polizei und das Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6 wurden alarmiert. „Der Lenker wurde verletzt, aber war noch gehfähig“, sagt der Kapruner Ortsstellen- und Einsatzleiter Tom Leitner.