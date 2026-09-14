Traktor stürzte in Graben ab – Lenker verletzt

Spektakulärer Traktor-Absturz am Kitzsteinhorn in Salzburg: Ein Lenker kam am Sonntagnachmittag auf dem Astenweg Richtung Maiskogel auf rund 1600 Metern Höhe vom Weg ab. Elf Bergretter, Feuerwehr, Polizei und der Alpin Heli 6 rückten aus. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Ein Traktor ist am Sonntagnachmittag am Astenweg (Kitzsteinhorn) in Richtung Maiskogel auf rund 1600 Meter Höhe abgestürzt. Elf Bergretter aus Kaprun, die Freiwillige Feuerwehr Kaprun, Polizei und das Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6 wurden alarmiert. „Der Lenker wurde verletzt, aber war noch gehfähig“, sagt der Kapruner Ortsstellen- und Einsatzleiter Tom Leitner.
Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Der abgestürzte Traktor musste mit einem schweren Kran geborgen werden. Der Einsatz endete kurz vor 19.30 Uhr.
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