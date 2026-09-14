Ausgerechnet hier stottert das Werkl des Leaders!

Wals-Grünau liegt nach acht gespielten Runden an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord. Dazu führt ein Spieler der Flachgauer die Torschützenliste an. Nur abseits des Platzes läuft es nicht ganz so rund, wie es sich der Verein vorstellt.
Tabellen anführen wird bei Regionalligist Wals-Grünau offenbar zur neuen Normalität. Die Flachgauer führen nämlich nicht nur die Nordliga ungeschlagen an, sondern stehen auch in der Torschützenliste ganz oben. Der Verantwortliche dafür? Christian Schnöll!
Der 30-Jährige hat die Kugel in der laufenden Spielzeit bereits siebenmal im Netz zappeln lassen und teilt sich den Toptorjäger-Sonnenplatz mit Leonfeldens David Radouch. „Aktuell läuft es richtig gut. Auch wenn im Endeffekt egal ist, wer die Tore macht, will ich es unbedingt“, sagte Grünaus Schussstiefel nach dem 2:1-Derbysieg gegen St. Johann der „Krone“. Dabei war der Mittelstürmer nicht immer ein echter Torgarant, wie er verriet. „Früher war das nicht immer so. Aber wenn man hart an sich arbeitet und den Willen zeigt, wird man am Ende auch belohnt“, schilderte Schnöll.
Der sich aber auch bei seinen Mitspielern bedankte. Aktuell geht den Flachgauern nahezu alles auf. Als einziges Team der gesamten Nordliga ist die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Huber-Rieder noch ungeschlagen. „Ich werde auch gut in Szene gesetzt. Meine Teamkollegen machen das richtig gut“, streute Schnöll Rosen.
Lieferverzug in Grünau
Während die Spieler und Trainer auf dem Platz Woche für Woche abliefern, kam das Werkl im Hintergrund etwas ins Stottern. Denn eigentlich hätte in Grünau im Rahmen des Regionalliga-Derbys gegen St. Johann der neue VIP-Bereich eingeweiht werden sollen. Wer sich das Match vor Ort angesehen hat, stand allerdings noch vor einer großen Baustelle. „Krone“-Infos zur Folge sollen sich Lieferzeiten verzögert haben.
Gleiches gilt für die neue Flutlichtanlage, die in Italien bestellt wurde. Erstmals leuchten soll diese dann aber beim Heimspiel gegen Dietach am 25. September. Muss es auch, wird dieses doch erst am Abend (19 Uhr) angepfiffen. Am 3. Oktober, wenn die Amateure von Bundesliga-Klub Ried in Wals-Grünau gastieren, soll dann auch im VIP-Bereich die Musik wieder laufen und Gäste verköstigt werden.
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