Ausgerechnet hier stottert das Werkl des Leaders!

Der 30-Jährige hat die Kugel in der laufenden Spielzeit bereits siebenmal im Netz zappeln lassen und teilt sich den Toptorjäger-Sonnenplatz mit Leonfeldens David Radouch. „Aktuell läuft es richtig gut. Auch wenn im Endeffekt egal ist, wer die Tore macht, will ich es unbedingt“, sagte Grünaus Schussstiefel nach dem 2:1-Derbysieg gegen St. Johann der „Krone“. Dabei war der Mittelstürmer nicht immer ein echter Torgarant, wie er verriet. „Früher war das nicht immer so. Aber wenn man hart an sich arbeitet und den Willen zeigt, wird man am Ende auch belohnt“, schilderte Schnöll.