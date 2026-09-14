LASK-Motto muss heißen: Bitte wieder mit Strom!

Ein Stromausfall kurz vor dem Ende des Liga-Hits zwischen Sturm Graz und Doublesieger verhinderte auch die Überprüfung eines möglichen Elfmeters für die Linzer, die am Ende mit 1:2 verloren hatten. Doch auch ohne diesen Aufreger muss der Doublesieger Lehren aus dem Spiel und wieder mehr Licht zeigen.
Wenige Minuten nachdem ein Stromausfall die TV-Übertragung beim Liga-Hit Sturm Graz gegen Doublesieger LASK unterbrochen hatte, geriet das Duell auch sportlich noch einmal in den Fokus. Beim Stand von 2:1 für Sturm gab es in der 92. Minute Elferalarm: Flo Flecker war im Strafraum zu Fall gekommen. Doch auch der VAR konnte die Szene nicht überprüfen, weil nach dem Stromausfall keine Bilder zur Verfügung standen. Am Ende stand damit die erste Liga-Pleite der Saison für die Linzer auf der Anzeigetafel.
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