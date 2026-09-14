Zuschauer stieß in der 2. Klasse einen Spieler um

Zu unschönen Szenen kam es am Wochende in der 2. Klasse D! Dort stieß ein Zuschauer einen Spieler zu Boden. Lurnfeld bleibt in der 1. Klasse weiter makellos – auch ohne echten Goalie! Bei Rennweg brilliert ein 40-Jähriger und beim ASK blieb der Trainereffekt aus.
Teuer bezahltes Remis! In der Unterliga Mitte gastierte Maria Saal bei Schiefling und ging dort zweimal in Führung. Dennoch gab es am Ende nur ein 2:2. Und das kommt teuer. Denn in der Nachspielzeit flogen gleich drei Kicker vom Platz. Erst kassierte Niko Maric nach Tätlichkeit Rot (91.), Aldamir Arauja Da Silva flog zwei Minuten später wegen desselben Vergehens vom Platz. Ex-Profi Mario Kröpfl sah wegen Kritik Gelb-Rot (93.). Im Spitzenspiel gegen St. Jakob/Ros. am Freitag fehlen nun drei Routiniers.
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