Zuschauer stieß in der 2. Klasse einen Spieler um

Teuer bezahltes Remis! In der Unterliga Mitte gastierte Maria Saal bei Schiefling und ging dort zweimal in Führung. Dennoch gab es am Ende nur ein 2:2. Und das kommt teuer. Denn in der Nachspielzeit flogen gleich drei Kicker vom Platz. Erst kassierte Niko Maric nach Tätlichkeit Rot (91.), Aldamir Arauja Da Silva flog zwei Minuten später wegen desselben Vergehens vom Platz. Ex-Profi Mario Kröpfl sah wegen Kritik Gelb-Rot (93.). Im Spitzenspiel gegen St. Jakob/Ros. am Freitag fehlen nun drei Routiniers.