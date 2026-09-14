Schneiders-Pleite steht kurz vor Abschluss

Mehr als drei Jahre nach der Pleite des Salzburger Traditionsunternehmens Schneiders Bekleidung steht das Insolvenzverfahren vor dem Ende. Am Landesgericht Salzburg fand am Montag die Schlussrechnungs- und Verteilungstagsatzung statt. Rund 15 Millionen Euro Forderungen wurden gemeldet.