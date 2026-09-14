Darum sind „Die Paldauer“ Vorbilder für die Kicker

In der Unterliga Süd geht es heiß her: An der Spitze bleibt weiterhin Tieschen, das am Wochenende bei Verfolger Paldau um Trainer Patrick Wolf ein 1:1 holte. Hinter dem Spitzenreiter lauern gleich fünf Teams mit drei Punkten Rückstand. Der Aufstieg ist aber gar nicht so sehr das angestrebte Ziel. Denn auch die steirische Unterliga hat ihre speziellen Reize.