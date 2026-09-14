Taferlklassler starteten heute ins neue Schuljahr

Wer kann sich noch an seinen ersten Schultag erinnern? Die ganz frischen Eindrücke sammelten heute rund 5.600 Salzburger, die zum ersten Mal in die Schule gehen. Insgesamt ging die Schule heute am Montag in Salzburg für rund 75.000 Kinder wieder los – ab jetzt heißt es wieder regelmäßig früh aufstehen.