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Aufregung pur

Taferlklassler starteten heute ins neue Schuljahr

Salzburg
14.09.2026 12:25
Was für strahlende Lächeln hier in der Lungauer Volksschule St. Michael!
Was für strahlende Lächeln hier in der Lungauer Volksschule St. Michael!(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Ein neuer Lebensabschnitt startete heute für viele sechsjährige Salzburger. Ab jetzt heißt es: Früh aufstehen, den Schulweg einstudieren, rechnen, lesen und schreiben lernen – die Taferlklassler erzählten ganz motiviert, worauf sie sich im neuen Schuljahr am meisten freuen! 

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Wer kann sich noch an seinen ersten Schultag erinnern? Die ganz frischen Eindrücke sammelten heute rund 5.600 Salzburger, die zum ersten Mal in die Schule gehen. Insgesamt ging die Schule heute am Montag in Salzburg für rund 75.000 Kinder wieder los – ab jetzt heißt es wieder regelmäßig früh aufstehen. 

Jede Menge neue Aktivitäten
Mit ganz viel Motivation und Vorfreude starteten auch 32 Erstklässler in der Volksschule in St. Michael im Lungau. So auch Schulfrischling Katharina Kandler: „Am meisten freue ich mich schon auf das Singen und dass ich lesen lerne. Es wird sicher voll cool werden!“

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Liebgewonnen hat vor allem auch Schülerin Sophia Aigner ihre Klassenlehrerin: „Eigentlich freue ich mich auf alles und auf das Lernen. Unsere Lehrerin ist voll nett!“

„Freue mich auf Mathe!“
Begeistert über den Schulweg zeigt sich Emma Aigner: „Ich freue mich schon, dass ich jeden Tag mit dem großen Postauto zur Schule fahren darf.“ Sie hat eine Leidenschaft, die viele Schulgänger – auch ehemalige – wohl mit Horrorerinnerungen verbinden würden: „Ich freue mich schon voll auf Mathematik.“ Na dann, auf ein erfolgreiches Schuljahr! 

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