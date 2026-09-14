Traktorfahrer war mit 1,5 Promille unterwegs

Der Lenker war am Sonntagnachmittag auf dem Astenweg am Kitzsteinhorn Richtung Maiskogel mit seinem Traktor vom Weg abgekommen und abgestürzt. Elf Bergretter aus Kaprun, die Freiwillige Feuerwehr Kaprun, Polizei und das Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6 rückten aus. „Der Lenker wurde verletzt, aber war noch gehfähig“, sagte der Kapruner Bergrettungsortsstellen- und Einsatzleiter Tom Leitner.