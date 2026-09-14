Traktorfahrer war mit 1,5 Promille unterwegs

Neue Details zum Traktor-Absturz am Kitzsteinhorn: Laut Polizei hatte der 52-jährige Lenker 1,5 Promille Alkohol im Blut. Die Lenkberechtigung wurde ihm noch auf der Stelle abgenommen. Der Traktorfahrer war trotz des schweren Unfalls danach noch gehfähig.
Der Lenker war am Sonntagnachmittag auf dem Astenweg am Kitzsteinhorn Richtung Maiskogel mit seinem Traktor vom Weg abgekommen und abgestürzt. Elf Bergretter aus Kaprun, die Freiwillige Feuerwehr Kaprun, Polizei und das Team des Rettungshubschraubers Alpin Heli 6 rückten aus. „Der Lenker wurde verletzt, aber war noch gehfähig“, sagte der Kapruner Bergrettungsortsstellen- und Einsatzleiter Tom Leitner.
Die Polizei stellte fest, dass der Traktorlenker mit 1,5 Promille unterwegs war. Die Lenkberechtigung wurde ihm abgenommen. Der Alko-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Der abgestürzte Traktor musste mit einem schweren Kran geborgen werden.
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