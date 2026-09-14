Von der Elite noch ein gutes Stück entfernt

Egal, ob im Küstenort oder mitten im schwedischen Seenland – der Kufensport war allgegenwärtig. Die Vereine sind in den Städten tief verankert, Eishockey gehört hier zum guten Ton. „Wenn ich mit dem Rögle-Trainingsanzug durch die Straßen gehe, wird man sofort angesprochen und beglückwünscht – egal ob man in der Kampfmannschaft oder im Nachwuchs spielt“, erzählte Legionär Johannes Neumann aus seinem Alltag in Ängelholm.