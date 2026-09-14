„Großes Glück“: Ast rettete Wanderin das Leben

„Sie hat großes Glück habt“, schildert Bergretter Andreas Spitzbart, der am Samstagvormittag bei dem Rettungseinsatz der 44-jährigen Salzburgerin am Traunstein dabei war. Die Wanderin aus Henndorf am Wallersee und ihr 45-jähriger Ehemann unternahmen von Freitag auf Samstag, als Teil einer vierköpfigen Wandergruppe, eine Bergtour. Nach der Übernachtung auf dem Traunsteinhaus bestieg die Gruppe am Samstagmorgen den Gipfel und trat nach einer kurzen Rast den Abstieg über den Mair Alm Steig an.