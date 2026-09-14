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Absturz am Traunstein

„Großes Glück“: Ast rettete Wanderin das Leben

Salzburg
14.09.2026 08:30
Der Notarzthelikopter rückte zur Bergung der Schwerverletzten aus.
Der Notarzthelikopter rückte zur Bergung der Schwerverletzten aus.(Bild: Bergrettung Gmunden)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Lebensgefährlicher Sturz am Traunstein im Salzkammergut: Eine Salzburgerin stolperte beim Wandern, es ging 20 Meter in die Tiefe. Mit viel Glück konnte sie sich an einem Gebüsch noch festhalten und so ihr eigenes Leben retten! Per Notarzt wurde sie in eine Klinik in Gmunden eingeflogen. 

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„Sie hat großes Glück habt“, schildert Bergretter Andreas Spitzbart, der am Samstagvormittag bei dem Rettungseinsatz der 44-jährigen Salzburgerin am Traunstein dabei war. Die Wanderin aus Henndorf am Wallersee und ihr 45-jähriger Ehemann unternahmen von Freitag auf Samstag, als Teil einer vierköpfigen Wandergruppe, eine Bergtour. Nach der Übernachtung auf dem Traunsteinhaus bestieg die Gruppe am Samstagmorgen den Gipfel und trat nach einer kurzen Rast den Abstieg über den Mair Alm Steig an.

So stoppte die Wanderin ihren gefährlichen Sturz
Wie schnell eine Alltagssituation am Berg lebensgefährlich werden kann, erzählt Spitzbart der „Krone“: „Gegen Mittag stolperte die 44-Jährige und überschlug sich dann mehrfach. Bei einem Gebüsch am steilen Hang konnte sie sich letztendlich an einem Ast festhalten und ihren Absturz stoppen“, so der Bergretter.

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Schwer verletzt blieb sie liegen, ihr Mann setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Die 44-Jährige wurde anschließend von einem Notarzthubschrauber per Tau geborgen und in das Salzkammergut Klinikum Gmunden geflogen.

„Traunstein wird immer wieder unterschätzt“
Die Bergrettung war mit acht Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich rückten die Polizei und der Notarzthubschrauber aus. Bergretter Spitzbart ist in Vergangenheit immer wieder zu Einsätzen dieser Art ausgerückt: „Der Traunstein wird als kleiner Berg immer wieder unterschätzt. Jeder Schritt ist hier entscheidend.“

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