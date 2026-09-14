Krank: Ex-Polizeipferd aus Dienst ausgeschieden

Das ehemalige Polizeipferd Sergeant war im Dienst als Polizeipferd der Reitstaffel München, bis es wegen seiner chronischen Lahmheit am rechten Bein ausgeschieden ist. Wie der weitere Lebensweg für das kranke Tier aussieht, bestimmt jetzt das Tierschutzprojekt Gut Aiderbichl ...
Denn seit seinem Ausscheiden bei der Reitstaffel braucht Sergeant besondere Pflege. Die bekommt es jetzt beim Gut Aiderbichl – ein europaweites Tierschutzprojekt mit Sitz im Stammhaus in Henndorf am Wallersee bei Salzburg.
Sergeant ist eines von mehr als 600 Pferden, das ein Zuhause bei der Tierschutzgemeinschaft findet, teilte die Organisation am Montag mit. Gleichzeitig markiert das Pferd einen historischen Meilenstein für die Organisation: Es ist das 10.000 gerettete Tier, das das Gut Aiderbichl in den vergangenen 25 Jahren bei sich aufgenommen hat. Inzwischen leben mehr als 1.770 Hunde, 1.000 Katzen und 400 Rinder auf den Höfen von Gut Aiderbichl.
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