Krank: Ex-Polizeipferd aus Dienst ausgeschieden

Sergeant ist eines von mehr als 600 Pferden, das ein Zuhause bei der Tierschutzgemeinschaft findet, teilte die Organisation am Montag mit. Gleichzeitig markiert das Pferd einen historischen Meilenstein für die Organisation: Es ist das 10.000 gerettete Tier, das das Gut Aiderbichl in den vergangenen 25 Jahren bei sich aufgenommen hat. Inzwischen leben mehr als 1.770 Hunde, 1.000 Katzen und 400 Rinder auf den Höfen von Gut Aiderbichl.