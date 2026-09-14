Leo (5): „Unser Holzpolizist Charly ist weg!“

Der kleine Leo hat sich mit Charly jedenfalls sehr viel wohler und sicherer gefühlt. Immerhin imitiert der aufgestellte Verkehrshüter einen Blitzer, der im ersten Moment wohl die ein oder andere Schrecksekunde ausgelöst und zu mehr Vernunft geführt haben dürfte. „Uns geht es darum, dass er wieder nach Hause kommt“, sagt Claudia. Sie hofft auf viele Hinweise an die Polizeiinspektion Maxglan.