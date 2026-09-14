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Plötzlich entführt

Leo (5): „Unser Holzpolizist Charly ist weg!“

Salzburg
14.09.2026 07:00
Der kleine Leo (5) und sein Papa Karl L.
Der kleine Leo (5) und sein Papa Karl L.(Bild: zVg)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Der fünfjährige Leopold ist ganz traurig, weil sein aus Holz geschnitzter Verkehrspolizist in der Nacht auf Sonntag plötzlich verschwunden ist. Die Salzburger Familie hofft jetzt auf Hinweise bei der Polizei und sucht nach Zeugen, die beobachtet haben könnten, wer „Charly“ entführt hat ...

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Wer kommt auf die Idee, den wohl beliebtesten und bekanntesten Verkehrspolizisten Maxglans verschwinden zu lassen? Diese Frage stellt sich der fünfjährige Leopold. Er hat seinem „Charly“ seit Juni jeden Morgen auf dem Weg zum Kindergarten zugewunken.

Nach Mitternacht war er nicht mehr da
„Ich bin unendlich traurig. Charly wurde uns heute in der Nacht einfach weggenommen“, erzählt der enttäuschte Bub der „Krone“. Um Mitternacht sei der aus Holz geschnitzte Verkehrspolizist, den die Familie aus Eigeninitiative hat aufstellen lassen, noch in der Rochusgasse gestanden.

„In der Umgebung kennt jeder den Charly“, schildert Claudia L., Leopolds Mutter. Die Familie stört der übermäßige Verkehr in der Straße. „Hier fahren täglich große Busse, Lkw und Auto in unserer sehr engen Straße. Gleichzeitig sind hier sehr viele Kinder unterwegs.“

Seit Juni steht der Holzbeamte in der Rochusgasse.
Seit Juni steht der Holzbeamte in der Rochusgasse.(Bild: zVg)

Die Nachbarn und die Vorbeifahrenden haben den Holzbeamten in der Zwischenzeit liebgewonnen. Laut Claudia gab es sehr viele positive Reaktionen. „Charly sollte auf die Kinder aufmerksam machen und einfach daran erinnern, langsamer und vorsichtiger zu fahren“, erzählt die engagierte Anwohnerin.

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Der kleine Leo hat sich mit Charly jedenfalls sehr viel wohler und sicherer gefühlt. Immerhin imitiert der aufgestellte Verkehrshüter einen Blitzer, der im ersten Moment wohl die ein oder andere Schrecksekunde ausgelöst und zu mehr Vernunft geführt haben dürfte. „Uns geht es darum, dass er wieder nach Hause kommt“, sagt Claudia. Sie hofft auf viele Hinweise an die Polizeiinspektion Maxglan.

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