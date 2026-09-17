„Der Davis Cup kann wieder ein Hexenkessel werden

Endlich wieder Davis Cup in Wien, noch dazu im Prater! Nur knapp einen Kilometer von der aus dem Boden des Wiener Athletiksport Clubs gestampften Tennisarena entfernt ereignete sich vor 36 Jahren die aus rot-weiß-roter Sicht denkwürdigste aller Schlachten. Vor 12.000 Zuschauern rangen Thomas Muster, Horst Skoff und Co. der Großmacht USA alles ab, waren nur einen Satz davon entfernt, das Finale des Davis Cups zu erreichen.