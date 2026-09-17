In Sachsen-Anhalt
Einfamilienhaus in Flammen: Vater und Sohn (5) tot
Von krone.at
Ein deutsches Dorf steht unter Schock: Bei einem Hausbrand in Sachsen-Anhalt sind ein 58-jähriger Mann und sein erst fünf Jahre alter Sohn ums Leben gekommen.
Das Einfamilienhaus im Schnaudertal in Sachsen-Anhalt war am Mittwochabend in Brand geraten. Die Mutter der vierköpfigen Familie, sowie die neunjährige Tochter konnten gerettet und in Krankenhäuser gebracht werden.
Brand sorgte für Großeinsatz
Für den Fünfjährigen und seinen Vater kam jede Hilfe zu spät. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Warum der Brand ausbrach, ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wie deutsche Medien berichteten.
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