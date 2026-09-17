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Pippa Fee Rupperti

Wienerin wird der neue Star in „Sturm der Liebe“

Adabei Österreich
17.09.2026 12:45
Im Bild: Pippa Fee Rupperti (Emilia) und Jaime Ferkic (Massimo)
Im Bild: Pippa Fee Rupperti (Emilia) und Jaime Ferkic (Massimo)(Bild: ORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein besonderes Traumpaar mit einer Vergangenheit voller Liebe, Verletzungen und ungelöster Gefühle erwartet das Fernsehpublikum ab November 2026 in der 23. Staffel der ORF/ARD-Erfolgstelenovela „Sturm der Liebe“.  Neu mit dabei eine junge Wienerin!

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Die Serie läuft bereits seit 2005. Jetzt stößt wieder einmal eine Wiener dazu. Pippa Fee Rupperti schlüpft in die Rolle der abenteuerlustigen DJane Emilia. Massimo (Jaime Ferkic) kennen einander seit früher. Das unerwartete Wiedersehen am Fürstenhof trifft beide wie ein Blitz – zumal Massimo inzwischen der Mann an Olivias (Soraya-Keltoum Bouabsa) Seite ist. Olivia ist Emilias ältere Schwester, die seit ihrer Kindheit ihre Vertraute und ihre wichtigste Bezugsperson ist. Das sind Verwicklungen vorprogrammiert!

„An Emilia finde ich besonders spannend, dass sie so impulsiv ist. Dadurch gerät bei ihr schnell alles außer Kontrolle. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Ihre Geschichte wird eine echte emotionale Achterbahnfahrt und hat mich so sehr gefordert. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera waren dabei eine enorme Unterstützung“, sagt Rupperti über ihre Rolle.

Pippa Fee Rupperti bringt frischen Wind an den Fürstenhof und sorgt beim Massimo für ...
Pippa Fee Rupperti bringt frischen Wind an den Fürstenhof und sorgt beim Massimo für Herzklopfen.(Bild: ORF)

1998 in Wien geboren, absolvierte Pippa Fee Rupperti ihr Schauspielstudium an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte sie von 2022 bis 2024 als festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater Würzburg. Im Fernsehen wirkte sie unter anderem in „München Mord“ mit.

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Die neuen Folgen sind ab 4. November montags bis freitags um 14.45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

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