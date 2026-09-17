Das Schlimmste vorerst abgewendet: VSV ist dabei!

Am Freitag startet die neue Saison der ICE Hockey Liga. Mit dem VSV. Das freut auch „Krone“- Kolumnist Peter Znenahlik. Auf der Rechnung für ganz oben hat er gleich mehrere Teams. Außerdem gibt es eine große Unbekannte in der Liga.
Wenn ich an den Saisonstart der ICE Hockey Liga denke, dann kommt mir zuerst natürlich die Krise beim VSV in den Sinn. Wie schlimm es um Villach steht, hat mich richtig getroffen. Das ist ein Verein mit viel Historie, Herz und Seele, bei dem vorerst das Schlimmste abgewendet werden konnte und der jetzt hoffentlich die ganze Saison überstehen kann.
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