Lkw gegen Schülerbus: Vier Hubschrauber vor Ort

Großeinsatz seit 12.10 Uhr in St. Marienkirchen am Hausruck in Oberösterreich. Laut ersten Meldungen sind ein Lkw und ein kleiner Schülerbus zusammengestoßen. Drei Feuerwehren, sechs Rettungswagen, Notarzt und vier Rettungshubschrauber sind im Einsatz.
Um 12.10 Uhr wurden die Feuerwehr Geiersberg-Pramerdorf, die Feuerwehr Hohenzell und die Feuerwehr Sankt Marienkirchen am Hausruck alarmiert. Bisher ist nur bekannt, dass anscheinend ein Pkw und ein kleiner, mit Schülern besetzter Bus zusammengestoßen sind.
Laut ersten Meldungen gibt es fünf Schwerverletzte und eine leicht verletzte Person.
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